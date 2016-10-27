Фабрегас – один из самых медленных игроков в АПЛ

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас занял третье место в списке самых медленных игроков чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний хавбек развил во время матчей максимальную скорость в 28,7 км/ч. Медленнее испанца были только футболисты «Сток Сити» Питер Крауч и Чарли Адам – 28,5 км/ч и 26,72 км/ч соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что самым быстрым игроком Премьер-лиги признан нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг, который в одном из матчей разогнался до 35,31 км/ч.