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    Титов: «В 2001 году многое было готово к моему переходу в «Баварию»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов отметил, что не особо расстроился, когда в 2001 году не состоялся его переход в «Баварию».

    «В начале двухтысячных понятия «агент» не существовало, все делалось через клуб. Я уверен, что по каждому футболисту из команды 2000-го были предложения из европейских клубов, чуть ли не весь «Спартак» хотели раскупить. Был момент в 2001-м, когда сборная России базировалась в Тарасовке: агент Шалимова, который устраивал нынешнего тренера «Краснодара» в Италию, а Аленичева — в «Порту», тогда находился в Мюнхене, и многое было готово к переходу в «Баварию».

    Аленичев меня тогда подкалывал: «Какая сумма тебя устроит?» Понимал, что устроит любая сумма — это ведь «Бавария», что ни игрок — звезда! Но в какой-то момент клубы не договорились, и переход не случился. Но, честно говоря, я не понимал, как можно уехать из «Спартака», – заявил Титов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2016 11:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 27 октября 2016, 18:59

      бла бла бла

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 октября 2016, 18:24

      А я когда-то тренировался и играл с будующими чемпионами СССР. И тоже мог стать чемпионом страны в 84-м вместе с Зенитом. Да не вовремя бросил футбол )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 октября 2016, 13:21

      Егор, как можно уйти из Спартака тебе потом доходчиво объяснили...

      0
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      Рейтинг: +1926

      lek! 27 октября 2016, 11:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Явно лукавит..

      -5
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