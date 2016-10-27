На стадионе «Крестовский» при запуске отопления затопило один из секторов

На строящемся стадионе «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита», произошло очередное происшествие. На этот раз в одном из секторов спортивного сооружения при попытке запустить отопление начался потоп.

«Пытались запустить отопление. Два радиатора не реагировали, не начинали работать. Стали раздалбливать плитку на полу, чтобы выяснить, где перебита или перегнута трубка, которая ведет к этим радиаторам. Выяснили, что радиаторы были просто соединены между собой — как будто удлинитель воткнут в самого себя. А к основной магистрали отопления радиаторы подключены не были. Пришлось долбить пол до ближайшей магистрали и исправлять ошибку. Нашли магистраль, работаем дальше. И тут какой-то умник подал в нее давление. Нас и затопило», – приводит слова сотрудника стадиона Metro.