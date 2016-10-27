Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На стадионе «Крестовский» при запуске отопления затопило один из секторов

На стадионе «Крестовский» при запуске отопления затопило один из секторов

27 октября 2016, 06:02
60

На строящемся стадионе «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита», произошло очередное происшествие. На этот раз в одном из секторов спортивного сооружения при попытке запустить отопление начался потоп.

«Пытались запустить отопление. Два радиатора не реагировали, не начинали работать. Стали раздалбливать плитку на полу, чтобы выяснить, где перебита или перегнута трубка, которая ведет к этим радиаторам. Выяснили, что радиаторы были просто соединены между собой — как будто удлинитель воткнут в самого себя. А к основной магистрали отопления радиаторы подключены не были. Пришлось долбить пол до ближайшей магистрали и исправлять ошибку. Нашли магистраль, работаем дальше. И тут какой-то умник подал в нее давление. Нас и затопило», – приводит слова сотрудника стадиона Metro.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (60)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1477541836
Придется проводить матч по хоккею или водному поло, в зависимости от погоды.
Ответить
Aviator
1477544839
Источник: Бомбардир.ру ? Маляса! Ся ночь саралися, писалима новасть! Насяльника буди давоольна!
Ответить
Фан666
1477546993
Стадион надо было назвать "ЖОПА"!
Ответить
dyema
1477547114
Давайте про каждый прорыв трубы в нашей стране писать, во потеха будет, поводов для разговоров об отмыве, распиле, воровстве и т.д. на десятилетия вперёд...... Вас провоцируют на негатив, а вы и ведётесь, как пацаны. Гляньте вокруг, везде хрень творится, куда не плюнь, везде или воры или дураки, такая уж наша хламида((( Обидно только, что ассоциируют строительство стадиона с клубом, который повторяюсь уже который раз, никакого отношения к этой стройке не имеет.
Ответить
momwig_
1477547975
Каждый раз отмазка звучит в духе "так и надо"... Во-первых - враньё это про "когда стали работать с магистралью". Соединили два радиатора "в кольцо", а трубу, подведенную оставили "как есть", вот из неё и поперло. Во-вторых, даже в домах, которые строят недоученные гастарбайтеры, такие косяки - не нормально. А уж на этом "бриллиантово-платиновом" стадионе... действительно, за его крышу становится всё более волнительно.
Ответить
росс
1477548851
А что будет, когда канализацию пустят!!!
Ответить
stream15
1477549577
Этот сектор отдать для болельщиков спартака.
Ответить
Чикомас
1477550281
Да пусть бы вообще утонул. А на его месте поставить плавучий памятник- "Ворам России".
Ответить
dyema
1477550325
И опять-же, посмотрите источник, более половины присутствующих здесь не доверяют новостям сайта и при этом каждый гадкий посыл готовы обсуждать с пеной у рта! Всё как всегда в России - у соседа плохо, так давай обо...ём его ещё больше, пусть ему ещё хуже будет.
Ответить
dyema
1477552915
Читать учитесь : " приводит слова сотрудника стадиона Metro", газета Metro - жёлтая пресса, которой не доверяют 80 процентов читателей сайта, перепечатал Бомбардир, которому не доверяют 57 процентов)))
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+