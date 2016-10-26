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    ЦСКА оштрафован на 230 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом»

    Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были подведены итоги 11-го тура РФПЛ.

    По итогам встречи «Локомотив»ЦСКА, армейцы оштрафованы на общую сумму в 230 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий, за поджог фанатами ЦСКА атрибутики «Локомотива», демонстрацию болельщиками несогласованных баннеров и скандирование оскорбительных выражений. «Локомотив» за использование зрителями пиротехники и скандирование оскорбительных выражений наказан суммарным штрафом в 160 тысяч рублей.

    Московский «Спартак» за использование болельщиками пиротехники, бросание зрителями предметов на поле и скандирование оскорбительных выражений на выездном матче с екатеринбургским «Уралом» (1:0) оштрафован на 150 тысяч рублей. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафован на 30 тысяч рублей.

    Махачкалинский «Анжи» по итогам гостевой встречи с томской «Томью» (3:0) наказан штрафом в 50 тысяч рублей за задержку начала игры и на аналогичную сумму за неучастие главного тренера Павла Врбы в обязательном флэш-интервью. Томский клуб за задержку начала матча также заплатит 50 тысяч.

    Самарские «Крылья Советов» за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также использование ими пиротехнических изделий на домашнем матче с тульским «Арсеналом» (1:1) оштрафованы на 120 тысяч.

    Источник: РФС

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    26.10.2016 18:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 27 октября 2016, 10:00

      Наши Крылья еще легко отделались, Фанаты вообще подожгли на стадионе какую-то резину или вонючую дымовуху и вся эта дрянь с ветром разлетелась по всему стадиону. по хорошему надо фанов дико наказать а не клуб.

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Victor.Vings 27 октября 2016, 10:02

      Раньше на полицию злился, что уж больно дотошно досматривают, а теперь проноси, что хочешь ни кто не смотрит лишь бы билеты были.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 27 октября 2016, 08:19

      3 очка надо было забрать

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      Рейтинг: +191

      bafor 26 октября 2016, 20:45

      Примерно общий штраф после тура со всех команд в РПЛ 400 000 рублей. Всего 30 туров. В итоге 12 лямов за сезон. Вот как надо из воздуха делать деньги.

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > bafor 30 октября 2016, 07:55

      Как 400? Только в этом больше 800!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 октября 2016, 18:46

      - "... демонстрацию болельщиками несогласованных баннеров и скандирование оскорбительных выражений".
      Так не давайте повода. То-есть, играйте так, что бы носили вас на руках и кричали здравницы в ваш адрес. Кто виноват? Болелы на трибунах или игроки на поле.

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