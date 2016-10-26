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    Тихонов: «Я ошибся с заменами, поэтому «Енисей» проиграл»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказал свои ощущения от матча 1/8 Кубка России против «Сибири» (2:3). По словам специалиста, он допустил ошибку с заменами своей команды.

    «Не знаю, что случилось. После голов наступала какая-то расслабленность. Вроде дважды забивали, а сразу получаем два мяча. Это футбол. Не хватает мастерства. Три замены сделали еще по ходу игры, думали, что они усилят нас, но этого не вышло. В этом я ошибся», – сказал наставник в эфире канала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 октября 2016, 02:14

      Хотя бы честно.

      2
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 26 октября 2016, 19:08

      Уважаемый Андрей Тихонов. Ты был прекрасным футболистом, и я уверен, станешь хорошим тренером!
      Только сильный духом человек способен сам признать свою ошибку, как это сделал ты. А ещё всем известно что тот кто ничего не делает, тот и не совершает ошибок. Так делай ошибки, учись и тренируй во славу футбола!!!

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