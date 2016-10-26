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    Анене и Костюков в стартовом составе «Амкара». Павлюченко – на острие атаки у «Урала»

    Стали известны составы команд на матч 1/8 финала Кубка России между «Амкаром» и «Уралом». У хозяев с первых минут на поле выйдет Чума Анене и Михаил Костюков. У гостей на острие атаки появится Роман Павлюченко.

    «Амкар»: Селихов, Идову, Занев, Конде, Анене, Гиголаев, Джикия, Костюков, Гол, Йовичич, Шиндер.

    «Урал»: Арапов, Динга, Данцев, Новиков, Фонтанельо, Чантурия, Коробов, Емельянов, Павленко, Лунгу, Павлюченко.

    Матч состоится сегодня на стадионе «Звезда». Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Twitter

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    26.10.2016 16:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 26 октября 2016, 16:45

      урал вперед! мы хозяева урала!)

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      Рейтинг: +300

      Zeff > овертайм 26 октября 2016, 16:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы продажная фуфло-команда! В ФНЛ вам самое место!

      -5
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > Zeff 28 октября 2016, 16:17

      от онжы вылетели с треском так что не ори))

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