Главный тренер «Мордовии» подтвердил, что команда не вышла на тренировку

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев подтвердил, что из-за долгов по зарплате футболисты не вышли на сегодняшнюю тренировку. Наставник сообщил, что призвал игроков к профессионализму.

«Команда сегодня действительно не вышла не тренировку. Я общался с ребятами, поддержал их, но считаю, что профессионализм должен присутствовать и нужно готовиться к любому матчу, в любых условиях. Естественно, мы контактируем с руководством, обсуждаем сложившуюся ситуацию.

Какие гарантии может дать Владимир Бибиков? Он вместе с нами. Есть определенные люди, которые отвечают за финансовую ситуацию и перечисляют деньги. Владимир Александрович занимается распределением этих денег, поэтому, как только финансы поступят в клуб, они будут выплачены», – заявил специалист.

На данный момент клуб из Саранска занимает 16 место в турнирной таблице ФНЛ.