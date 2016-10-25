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    Рейнгольд: «Под неумение судить почему-то попадает «Спартак»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о работе судей в матчах московской команды.

    «У меня есть чувство, что красно-белых футбольные власти предали. Что происходит? Некоторые судьи думают, что они земные боги: надели форму и все, могут творить хулиганство на поле. Они ошибаются. Есть нечистоплотные люди в судейском корпусе. Под это неумение судить почему-то – непонятно почему – попадает «Спартак».

    Для меня дикость, что в данный момент во главе судейского корпуса стоит действующий арбитр. Я очень уважаю Николаева, но как это можно понять?! Он что, сам себя будет наказывать?! Абсурдное положение. Ералаш какой-то!» – сказал Рейнгольд.

    Напомним, матч 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА обслужит Алексей Николаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2016 22:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1113

      edw7777 26 октября 2016, 18:00

      Вот убогий. Все неймется. Что же тогда ростовчанам говорить?! Не заговор, а интервенция.

      0
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      Рейтинг: +40

      PESHES 26 октября 2016, 12:31

      Может просто остальные не ноют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 26 октября 2016, 07:58

      Среди болельщиков других клубов и близко нет таких неадекватов как Рейнгольд.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 октября 2016, 06:45

      Что то ты , еврейская морда , часто про судейство говорить начал ? ..........

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 октября 2016, 02:50

      - " Есть нечистоплотные люди в судейском корпусе. Под это неумение судить почему-то – непонятно почему – попадает «Спартак».
      А Ростов, а Рубин? Понятное дело, что своя рубашка ближе к телу. Но, как говорила древняя историческая личность - "Истина дороже".

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2016, 02:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Николаев пидорас! Посадить на кол надо раз!))

      -6
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 25 октября 2016, 23:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свиные пида.расы где ваш комент кроме минусов

      -6
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > B_A_IV 26 октября 2016, 00:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ты сам пида.рас и нехуй тут людей оскорблять.быдло ебанное

      -6
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 25 октября 2016, 23:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свиная секта это болезнь неизлечимая ... только могила поможет.. и надпись захоронение не вскрывать опасно для разума

      -6
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      Рейтинг: +191

      bafor > B_A_IV 26 октября 2016, 00:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что-то бомжики заголосили. Боятся, как же боятся, что наведут порядок в судейском корпусе и судьи не будут больше приносить победы Зениту. Эх, вы. Честность - это не ваше. Одно слово Бом.....

      -8
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 октября 2016, 23:46

      Краснодар судили правильно!!!!
      рейфак доволен.. а вот его обидели...

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 25 октября 2016, 23:32

      Хватит сраться, как хохлы на майдане!. Это общефутбольный сайт, а не место для помойки! ... Пусть Николаев судит матч Сп-ЦС, покажет истинное лицо судейского корпуса в высшей инстанции... Болейте за команды, а не против их соперников!! Справедливая игра на поле выше, чем положение в турнирной таблице. С ув.

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