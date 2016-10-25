Шунин: «Динамо» хочет взять реванш у «Тосно»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин отметил присутствие у команды реваншистских настроений в преддверии матча с «Тосно» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдет 26 октября.

«В 20 матчах этого сезона «Динамо» уступило в двух, и один из проигрышей – как раз «Тосно». Так что у нас две задачи в среду. Главная, конечно, пройти в четвертьфинал Кубка. Вторая – взять реванш за поражение во встрече, в которой мы заслуживали большего.

Думаю, в Великом Новгороде будет очень интересный поединок двух лидеров первенства ФНЛ. Надеюсь при этом, что по его итогам не возникнет поводов для разговоров о судействе, обсуждать будут только футбол», – заявил Шунин.