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  • Юрий Газзаев: «Грустно за футболиста, выложившего видео. Это грязно и подло»

Юрий Газзаев: «Грустно за футболиста, выложившего видео. Это грязно и подло»

25 октября 2016, 16:00
9

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев назвал подлым поступком выставить в интернет видеоролик, на котором специалист проводит послематчевый разбор игры, употребляя в свой речи ненормативную лексику.

«Я могу только догадываться, кто выложил это видео. Это было в Хабаровске, после проигранного матча в прошлом сезоне. В данном случае грустно за футболиста.

Кто меня хорошо знает, подтвердит, что в обычной жизни я подобные слова стараюсь не употреблять. Такое человек может произнести только в состоянии аффекта.

Если смотреть на меня как на тренера, то, может, перегибал, эмоции были, но это же все равно показывает, что я переживаю за свое дело. А футболист сразу после игры схватил телефон, начал снимать. Это значит не быть частью команды, не переживать. Это грязно, подло и плохо характеризует человека.

Зачем нужно было ждать столько времени, чтобы выложить это видео? Наверное, у того парня в карьере не все так хорошо складывается. Вся моя жизнь на виду. Многие люди со мной общаются, так что вряд ли из-за этого случая ко мне изменится отношение. Кто тренер – понимает, потому что такое может произойти. Просто неприятно, что внутри команды может найтись такой человек», – сказал Газзаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Волгарь Газзаев Юрий
Комментарии (9)
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Nikita Suarez
1477400993
Да и что такого?все матом ругаются,а кто-то разговаривает на нем,и что?человек за то красиво объясняет и доходчиво) Я вообще за мат! За наш русский мат! Его все знают)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477405139
Никогда работа такого горе-тренера, впадающего "в состояние аффекта", не будет эффективной! Никто даже не станет утруждать себя попытками узреть мысль между "междометий" и сделать верные выводы. Все просто ждут, когда оно закончится. Кто "поумнее" - развлекаются, снимают. Кто "поглупее" - потом в сеть из избы. А команда в лучшем случае топчется на месте, в худшем - ее давно уже фактически нет. И не так уже важна квалификация наставника. А все потому, что энергия мата - разрушающая, а не созидающая, направленная на подавление оппонентов с целью их морального уничтожения.
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Фан666
1477407917
Красавчик!
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MUKHTARR
1477410040
Нельзя этого делать...
Ответить
Joko21
1477414484
да все нормально
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nemolod
1477468523
Хочется надеяться,что теперь и главный тренер начнет следить за своей речью и не забывать,что он находится на работе,тем более,что он руководитель своей команды и должен быть прежде всего примером для своих подчиненных (а заодно не забывать о технических возможностях все записывать на аудио и видео)!
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