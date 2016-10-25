Юрий Газзаев: «Грустно за футболиста, выложившего видео. Это грязно и подло»

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев назвал подлым поступком выставить в интернет видеоролик, на котором специалист проводит послематчевый разбор игры, употребляя в свой речи ненормативную лексику.

«Я могу только догадываться, кто выложил это видео. Это было в Хабаровске, после проигранного матча в прошлом сезоне. В данном случае грустно за футболиста.

Кто меня хорошо знает, подтвердит, что в обычной жизни я подобные слова стараюсь не употреблять. Такое человек может произнести только в состоянии аффекта.

Если смотреть на меня как на тренера, то, может, перегибал, эмоции были, но это же все равно показывает, что я переживаю за свое дело. А футболист сразу после игры схватил телефон, начал снимать. Это значит не быть частью команды, не переживать. Это грязно, подло и плохо характеризует человека.

Зачем нужно было ждать столько времени, чтобы выложить это видео? Наверное, у того парня в карьере не все так хорошо складывается. Вся моя жизнь на виду. Многие люди со мной общаются, так что вряд ли из-за этого случая ко мне изменится отношение. Кто тренер – понимает, потому что такое может произойти. Просто неприятно, что внутри команды может найтись такой человек», – сказал Газзаев.