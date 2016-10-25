Юрий Газзаев на тактической установке произнес 93 нецензурных слова за три минуты

На просторах интерната появилось видео, на котором наставник «Волгаря» Юрий Газзаев проводит послематчевый разбор игры с обильным употреблением ненормативной лексики. За три минуты специалист умудрился произнести 93 матерных слова. Отметим, что видео было снято по ходу прошлого сезона.
Источник: Бомбардир.ру
Попадая в топи там и сям,
Автор нежных, дымчатых рассказов
Шпарил из двустволки по гусям.
И грузинским тостам не обучен,
Речь свою за водкой и чайком
Уснащал великим и могучим
Русским нецензурным языком.
В темноте залузганной хибары
Он ворчал мрачнее сатаны:
По ночам - какие суки бабы
По утрам - какие суки мы..."
Евгений Евтушенко. "Шутливое" (из раннего творчества).