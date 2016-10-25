Юрий Газзаев на тактической установке произнес 93 нецензурных слова за три минуты

На просторах интерната появилось видео, на котором наставник «Волгаря» Юрий Газзаев проводит послематчевый разбор игры с обильным употреблением ненормативной лексики. За три минуты специалист умудрился произнести 93 матерных слова. Отметим, что видео было снято по ходу прошлого сезона.