Конте: «Я не пытался унизить Моуринью»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что не хотел унизить кого-либо своим поведением в матче 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4:0). Напомним, после игры Жозе Моуринью прошептал на ухо наставнику лондонского клуба следующее: «Заводить толпу надо при счете 1:0, а не при 4:0. Это унизительно».

«Я знаю, как нужно себя вести на поле, так как был футболистом. В концовке игры фанаты «МЮ» пели песни, тогда как наши болельщики притихли. Я хотел завести их. Хотел, чтобы они поблагодарили игроков. Считаю, что это нормально.

Я не пытался унизить Моуринью. Между нами нет конфликта. Я всех уважаю», – сказал Конте.