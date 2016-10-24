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  • Евгений Чернов: «Спартак» всегда главный конкурент «Зенита»

Евгений Чернов: «Спартак» всегда главный конкурент «Зенита»

24 октября 2016, 23:26
6

Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от своего дебюта за петербургский клуб в матче 11-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Разница между ФНЛ и Премьер-лигой, конечно, очень большая. Здесь быстрее принимаются решения. Играть на таком уровне намного приятнее. Впечатления от матча осталось самые лучшие. Игра нам давалась легко, особенно в первом тайме, у наших ворот соперники практически ничего не создавал. Как для игрока обороны, у меня сложилось все неплохо.

Дня два назад предполагал уже, что выйду в основе. Жирков и Кришито не тренировались. Думал, что у меня будет шанс. Никаких наставлений мне тренер перед матчем не давал. В конце первого тайма у меня случилось повреждение, поэтому я не смог продолжить матч. С ногой вроде бы все нормально, надеюсь, в ближайшие пару дней буду уже тренироваться. Думаю, мне сегодня игра в атаке удалось больше, чем в обороне. Небольшой осадочек остался от того, что не смог забить в дебютном матче.

Кто главный соперник нашей команды? «Спартак» всегда главный конкурент «Зенита». Будем зарабатывать очки и выигрывать первенство», – сказал Чернов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Чернов Евгений
Комментарии (6)
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BuenosArgentina
1477344029
Молодчина , хорошо сыграл сегодня !
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Dem_on
1477345100
Только прочитал, поржал, спасибо
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Небесная
1477347721
Ну ничего, будет время ещё забить
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Mariner
1477352843
Не, свиней мы больше всего троллить любим, но они нам не соперник )))
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Тraumtanzеr
1477356720
бомжи - ничто и никто их серьезно не воспринимает. Обычный госпроект, играющий в кабинетах, существующий на деньги пенсионеров и инвалидов.
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Каратель помойников
1477386427
зина всегда с открытым ртом смотрела и смотрит на великийСПАРТАК,как бомж смотрит на успешного человека,в каком состоянии он бы не находился. пример тому выросшие всякие гуливеры
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