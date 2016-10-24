Евгений Чернов: «Спартак» всегда главный конкурент «Зенита»

Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от своего дебюта за петербургский клуб в матче 11-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Разница между ФНЛ и Премьер-лигой, конечно, очень большая. Здесь быстрее принимаются решения. Играть на таком уровне намного приятнее. Впечатления от матча осталось самые лучшие. Игра нам давалась легко, особенно в первом тайме, у наших ворот соперники практически ничего не создавал. Как для игрока обороны, у меня сложилось все неплохо.

Дня два назад предполагал уже, что выйду в основе. Жирков и Кришито не тренировались. Думал, что у меня будет шанс. Никаких наставлений мне тренер перед матчем не давал. В конце первого тайма у меня случилось повреждение, поэтому я не смог продолжить матч. С ногой вроде бы все нормально, надеюсь, в ближайшие пару дней буду уже тренироваться. Думаю, мне сегодня игра в атаке удалось больше, чем в обороне. Небольшой осадочек остался от того, что не смог забить в дебютном матче.

Кто главный соперник нашей команды? «Спартак» всегда главный конкурент «Зенита». Будем зарабатывать очки и выигрывать первенство», – сказал Чернов.