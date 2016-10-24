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    Луческу считает, что победа над «Оренбургом» важнее, чем над «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил важность победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

    «Я очень доволен этими тремя очками. Они более важные, чем те три очка, которые мы взяли со «Спартаком».

    Травма у Дзюбы? Нет, вроде бы, у него нет значительных проблем. Но мы сейчас играем через два дня на третий, поэтому нужно думать и о составе. Кроме того, Артем вернулся из сборной с легким недомоганием, может быть, это сказывается сейчас», – заявил Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2016 21:50
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 08:36

      А о Луческу я был более высокого мнения -когда он тактично молчал после якобы победы на Спартаком,просто без интервью скромно так,и что прошло два тура можно сразу окрыляться-всей стране уже ясно как добились тех трех очков-лучше бы вообще молчал бы.

      0
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      Рейтинг: +11375

      alp > Диктор 25 октября 2016, 10:05

      непрекращающийся вой по поводу судейства и заговора против спартака - ваш удел. Не может ваша команда обыграть Великий Зенит. смирись уже.... на край, спишись с ширко - обсудите судейский беспредел ))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 08:32

      Ну да в трех очках со Спартаком мы были уверены,судья не даст проиграть-а тут играли сами за себя вот и результат один гол только.Гнилая вы команда.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 октября 2016, 06:17

      Здесь судью не зарядили, вот и нервничал)))

      2
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 25 октября 2016, 00:03

      Легкой игры не получилось, отсюда и выводы.

      -2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 25 октября 2016, 00:02

      бОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 23:45

      Румын конечно лукавит... ибо оформи их Спартак, в конце сезона он бы кричал что знает, где потеряли важнейшие 3 очка... А проще... Пизбадол!)

      3
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      Рейтинг: +11375

      alp > ivanthebest 25 октября 2016, 10:06

      спартак офорил Зенит? ты говоришь о невозможном ))

      -1
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      Рейтинг: +107

      санек26 24 октября 2016, 23:30

      да и вообще парни я болел за Д киев (мне было 5 -14 лет)дед мой повязал меня с футболом с 12 -17 играл за город Ставрополь (В ВОРОТАХ стоял)один момент был звали в УОР(училище олимпийского резерва)НЕ пошел (дурак на кентов смотрел)
      РЕБЯТА В НАТУРЕ НЕ ВРУ смотрю наших киперов я был бы лучше

      -3
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      Рейтинг: +107

      санек26 24 октября 2016, 23:15

      конечно важнее спартак обыграть ЭТО результат проиграть ОРЕнбургу (да простят меня его болельщики)было бы позорно (команде)

      0
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      Рейтинг: +249

      selkoka 24 октября 2016, 22:37

      Что-то Луческу неровно дышит к Спартаку! В прошлом туре Урал провел 2 тайм лучше, чем Спартак. В этом победа над Оренбургом важнее, чем над Спартаком)

      3
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      Рейтинг: +11375

      alp > selkoka 25 октября 2016, 10:08

      это румынский троллинг в сторону спартака ))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 октября 2016, 22:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нормально сыграли. Оренбург, ребята, в своей штрафной с мячиком не надо баловаться! Это Зенит-папка прощает, а рога и копыта с навозом смешают....

      -4
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