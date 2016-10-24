«Ювентус» рассматривает приобретение Пепе, если не договорится о переходе с Тиаго Силвой

Защитник «Реала» Пепе может оказаться в «Ювентусе». Итальянцы рассматривают португальца как основную альтернативу оборонцу «ПСЖ» Тиаго Силве. Контракт Силвы истекает в 2018 году, что осложняет переговоры.

Соглашение Пепе с «Реалом» истекает следующим летом, что позволяет туринцам вступить в переговоры с игроком уже этой зимой. Сообщается, что также на чемпиона Европы претендует «Милан».

Пепе выступает за мадридский клуб с 2007 года, на его счету 310 матчей и 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.