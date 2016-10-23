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    Майкон: «Я заплакал, когда забил в ворота ЦСКА»

    Нападающий «Локомотива» Майкон поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ против ЦСКА, в котором железнодорожники одержали победу со счетом 1:0. Отметим, что в данной встрече бразилец вышел на замену и записал на свой счет победный гол.

    – Вы не играли больше месяца, а тут не успели выйти на замену и сразу забили в важнейшем для «Локо» матче. Какие ощущения?

    – Очень счастлив, что так произошло. И что команда победила в дерби! «Локомотив» показал, что не заслуживает находиться на таком низком месте, почти в конце турнирной таблицы. Мы должны бороться за самые высокие места. Против ЦСКА сыграли с большим желанием и твердым намерением победить. И показали, что выиграть у нас на домашнем стадионе непросто. Вот такие мысли у футболистов «Локомотива» должны быть всегда: если будем выступать так, как против ЦСКА, сумеем быстро подняться в таблице.

    – Показалось, что вы заплакали, когда забили гол.

    – Да, так и есть. Это потому, что прошел через много трудностей в последнее время, перенес операцию после матча с «Фенербахче», не играл полгода. Но тут появился Семин. Этот человек приглашал меня в клуб, очень сильно помог в 2010 году. В последнее время я тренировался, но постоянно чувствовал боли. И не мог играть в таком состоянии, не хотел подводить команду. А Семин все это время меня поддерживал, говорил, что верит в меня, что ему нужен такой игрок. И вот, наконец, я смог выйти на поле и отплатил за доверие голом. Но еще больше рад за то, как здорово сыграла команда.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.10.2016 23:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 октября 2016, 09:47

      чуйка Палыча не подвела

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2016, 09:33

      Да, это даже по телеку видно было... Кстати, Акинфеев - тоже. Второе мне даже больше понравилось ))

      0
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 24 октября 2016, 06:04

      Да я сам чуть не заплакал, какая драма - в 2010 году забил при Семине и выиграли 1:0, и сейчас также. Чутье Юрия Палыча не подводит!!

      2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 октября 2016, 02:28

      да, уж... а ЦСКА действительно надо меняться процентов на 70...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 24 октября 2016, 00:48

      Локо молодцы,хоть и болел за ЦСКА.Желаю подняться Вам выше в турнирной таблице.Такой клуб не достоен быть в низах!!!

      6
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 24 октября 2016, 00:41

      честно, без зла, желаю локо вернуться повыше в таблице. надо быть сильнее, укреплять чемпионат. к тому же сейчас правда состояние не очень у них, не хочу как с динамо. всем нужны хорошие соперники.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 24 октября 2016, 00:25

      спасибо локо, отдадили коней от нас!

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 октября 2016, 00:05

      Этой победой еще много радости фанатом доставили !

      3
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      Рейтинг: +33715

      zra78 24 октября 2016, 00:04

      Желаю тебе ныть каждый тур

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 октября 2016, 00:00

      Ты плакал - я радовался, да как было не радоваться такому голу!

      2
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