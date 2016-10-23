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    Семин: «Селекционная служба «Локомотива» не ошиблась в Майконе»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил действия нападающего железнодорожников Майкона в матче 11-го тура РФПЛ против ЦСКА. Отметим, что в данной встрече бразилец вышел на замену и спустя минуту забил гол, принесший его команде победу со счетом 1:0.

    – Как вы настроили Майкона, чтобы он забил?

    – Каждая замена – это когда что-то происходит изнутри. Фернандеш атаковал весь матч, должен был по логике забить. Здесь Касаев 60 минут сдерживал атакующего защитника ЦСКА Фернандеса. Но вышел Майкон и забил. На сегодняшний момент он готов на 30 минут. В принципиальном соперничестве бразильцев он победил. Я ему сказал, чтобы он постоянно бегал в эту зону, потому что Фернандес за 60 минут много раз оказывался в атаке.

    – Шесть лет назад вы говорили, что Майкон – будущее «Локомотива». Сегодня он забил гол сразу после выхода на замену. Это то самое будущее?

    – Шесть лет назад – долгий срок. Раньше он часто был травмирован. Он всегда был талантливым игроком с великолепной скоростью. Очень рад, что селекционная служба «Локомотива» в нем не ошиблась. За этот период он дал «Локомотиву» огромную пользу. Сегодня три очка в такой сложный период для нас имеют огромное значение, – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 20:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 октября 2016, 21:45

      До пенсии будет надежды подавать.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 октября 2016, 11:44

      Майкон долго пытается доказать свою состоятельность... Вообще по мне, он бревнистый (но Ниассе более бревнистый, мяч от них отскакивает от стенки), но оба они если возьмутся за мяч, не отпустят и сделают что-то продуктивное. Другое дело - Фернандеш. Сразу мне не понравился, любит водиться, убрать под себя и пытаться уйти в обвод, а как итог: потеря времени, атака не такая острая, открытый фланг пустует (хотя есть логика - отдать туда мяч) и потеря мяча. Диарра в этом плане был продуктивнее в 100 раз, жаль, что как человек оказался гниловатый

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 октября 2016, 21:16

      Майкон добротный игрок! Молодец!

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