Гол Майкона принес «Локомотиву» победу над ЦСКА

Поздравляю Шпалыча и паровоз с победой!
Нападающий «Локомотива» Майкон принес своей команде победу в матче 11-го тура РФПЛ над ЦСКА. Представляем вашему вниманию гол бразильца, который был забит на 65-й минуте встречи.
1:0 – Майкон, 65
Нападающий «Локомотива» Майкон принес своей команде победу в матче 11-го тура РФПЛ над ЦСКА. Представляем вашему вниманию гол бразильца, который был забит на 65-й минуте встречи.
1:0 – Майкон, 65
Поздравляю Шпалыча и паровоз с победой!
Слуц, собирай монатки
Молодец Палыч! Как и обещал, достал таки из-за пазухи своего забористого петушка и всунул-таки коняшкам по самые не балуй!))
Да Гинер на минусе! Уже не может купить судью! По допингу пропускают Дзагоев и Еременко! Еще травма у Нахто сколько пропустить не известно!
еще раз напишу, пришла эра ц ска вступить на путь безтитулья
Они и так долго держались,пора бы на перестройку лет на 10 ;)
Вроде вариант всегда есть - поменять тренера. А что дальше будет? Игроков-то новых не возьмем. Да и на тренера кучу денег потратить нужно будет. Либо это будет какой-нибудь Онопко. Короче перспектив на ближайшие годы вообще никаких не видно. Только везения ждать.
Как то всё по траурному. Позволь пошутить...
Везение на поле Вам Гинер обеспечит!
Хочется задать вопрос Слуцкому.Какие перспективы он видит с этой командой и её игрой.Я болею за этот клуб с 1950 года,но хуже чем сегодня команды не было.Бездарно все.Мало того,что слабые исполнители,но и тренерские установки настолько не профессиональны,что диву даешься как этот человек пробился в тренеры.Ну зачем Игнашевич пуляет мяч через все поле?Ни одного полезного.Где середина?Инсайды!!!О таких позициях он что нибудь знает?Гинер гоните этого человека быстрее,иначе позор и забвение Вам обеспечено!
Купила мама конЫка,
А конЫк без ногЫ...
Что творил Локо в атаке?? Реализация никакая! Если бы хоть половину своих потуг реализовали, то можно было ЦСКА уносить. В этом туре за Локо, в следующем ща ЦСКА