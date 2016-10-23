Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гол Майкона принес «Локомотиву» победу над ЦСКА

    Нападающий «Локомотива» Майкон принес своей команде победу в матче 11-го тура РФПЛ над ЦСКА. Представляем вашему вниманию гол бразильца, который был забит на 65-й минуте встречи.

    1:0 – Майкон, 65

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2016 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +133

      Freddi555 23 октября 2016, 23:40

      Поздравляю Шпалыча и паровоз с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 23 октября 2016, 21:25

      Слуц, собирай монатки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 октября 2016, 20:16

      Молодец Палыч! Как и обещал, достал таки из-за пазухи своего забористого петушка и всунул-таки коняшкам по самые не балуй!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 23 октября 2016, 19:49

      Да Гинер на минусе! Уже не может купить судью! По допингу пропускают Дзагоев и Еременко! Еще травма у Нахто сколько пропустить не известно!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 23 октября 2016, 19:38

      еще раз напишу, пришла эра ц ска вступить на путь безтитулья

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Мясной Упырь 23 октября 2016, 19:42

      Они и так долго держались,пора бы на перестройку лет на 10 ;)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 октября 2016, 19:19

      Майкон прошёл Березуцкого как мальчика!Возраст берёт своё, необходимо менять защиту сборной пока есть ещё 1,5 года

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > mdu86 23 октября 2016, 19:48

      Поддерживаю!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25035

      bset 23 октября 2016, 19:13

      Вроде вариант всегда есть - поменять тренера. А что дальше будет? Игроков-то новых не возьмем. Да и на тренера кучу денег потратить нужно будет. Либо это будет какой-нибудь Онопко. Короче перспектив на ближайшие годы вообще никаких не видно. Только везения ждать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > bset 23 октября 2016, 19:41

      Как то всё по траурному. Позволь пошутить...
      Везение на поле Вам Гинер обеспечит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 23 октября 2016, 19:13

      Хочется задать вопрос Слуцкому.Какие перспективы он видит с этой командой и её игрой.Я болею за этот клуб с 1950 года,но хуже чем сегодня команды не было.Бездарно все.Мало того,что слабые исполнители,но и тренерские установки настолько не профессиональны,что диву даешься как этот человек пробился в тренеры.Ну зачем Игнашевич пуляет мяч через все поле?Ни одного полезного.Где середина?Инсайды!!!О таких позициях он что нибудь знает?Гинер гоните этого человека быстрее,иначе позор и забвение Вам обеспечено!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Jaguar58 > Boniel+ 23 октября 2016, 19:25

      все по делу сказал!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 октября 2016, 18:58

      Купила мама конЫка,
      А конЫк без ногЫ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 23 октября 2016, 18:56

      Что творил Локо в атаке?? Реализация никакая! Если бы хоть половину своих потуг реализовали, то можно было ЦСКА уносить. В этом туре за Локо, в следующем ща ЦСКА

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11