Эштреков о матче «Локомотив» – ЦСКА: «Стоит ждать содержательный, хороший и качественный футбол»

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России против ЦСКА. По мнению специалиста, матч будет бескомпромиссным. Напомним, игра начнется в 16:30 по московскому времени.

«Пока что «Локомотив» показывает не те результаты, которые от них ждут. Когда-то же это должно прерваться. Надеюсь, что победив ЦСКА, «Локо» воспрянет духом. Будет ли тяжело играть «Локомотиву» против «армейцев»? А ЦСКА, думаете, легко будет? Сегодня все должны сыграть на максимуме своих возможностей, поэтому стоит ждать содержательный, хороший и качественный футбол. Должна быть бескомпромиссная игра. Я же могу отдать предпочтение только «Локомотиву» и пожелать ему победы», – сказал Эштреков.