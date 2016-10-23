Слабость игры в нападении «Ростова» Ерохин связал с ротацией состава

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин признал закономерность итоговой ничьи в матче с «Уфой» (0:0) в рамках 11-го тура РФПЛ.

«Мы старались играть в свой традиционный футбол, знали слабые стороны соперника и старались ими воспользоваться, но до гола не дошло. «Уфа», как и мы, играет в пять защитников. Резвый старт матча в их исполнении не стал для нас неожиданностью, поскольку в последних матчах они прилично выглядели.

Отсутствие ударов по воротам «Уфы»? Наверное, это следствие усталости и ротации состава. Что-то у нас не получалось. Игра складывалась тяжело, хозяева поля имели голевые моменты», – заявил Ерохин.