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    Петраков: «Счет игры с «Анжи» не соответствует ее содержанию, но от этого не легче»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги проигранной домашней встречи 11-го тура РФПЛ с «Анжи» (0:3).

    «Тяжело объяснить, что произошло во втором тайме. Думаю, что гол очень сильно надломил нас – не смогли найти силы отыграться. Появились большие проблемы в обороне, отсюда пошли контратаки, голы. Второй тайм полностью провалили. Мог ли что-то вратарь сделать? Думаю, нет. Винить Антона Коченкова нельзя.

    Наверное, такой крупный счет не соответствует содержанию, но кому от этого легче? У нас есть определенные проблемы в психологическом состоянии, которые надо решать. Ребята старались, навязывали борьбу, создавали моменты. Но забивают мяч, и мы прекращаем играть. Разные таймы были», – подчеркнул Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 14:29
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