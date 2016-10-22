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    Рейнгольд: «Спартак» может потерять очки в матче с «Уралом»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не верит в то, что красно-белые смогут победить в гостевом матче 11-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом».

    «Шансов мало. Стоит это признать. «Спартак» лишился не просто трех игроков основного состава. По сути, это три ключевых футболиста. Я просто не вижу, кто сможет их заменить на поле в плане мастерства. Это слишком большая потеря. «Спартак» может потерять очки.

    Послушайте, кто будет играть? При всех тех делах, что Зе Луиш не так много забивает, он хорошо цепляется за мяч. Он выполняет острые передачи. Сейчас «Спартак» будет играть без номинальных нападающих. Откуда же ждать забитых мячей? Кто будет угрожать воротам? Но больше всего мне обидно за Дениса Глушакова, который набрал сумасшедшую форму и по сравнению с прошлым сезоном вышел на более высокий уровень.

    «Урал» — команда среднего уровня. «Зенит» спокойно ее обыграл в прошлом туре. Но для этого нужно забивать мяч в первые 20 минут встречи. Тогда «Урал» раскроется, и «Спартаку» будет проще играть. Да любой сильной команде легче проводить матчи на выезде, потому что соперник на своем поле не выстраивает защиту из 9-10 человек. Но как я уже сказал, этот случай отличается тем, что непонятно, кто в «Спартаке» будет забивать, когда нет Промеса и Зе Луиша», — заявил Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.10.2016 10:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 октября 2016, 14:41

      Спартак уже готовит оправдание результату снимками уральского газона!

      -1
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Serjoga 22 октября 2016, 19:52

      Игра все расставила на свои места.С победой СПАРТАК,

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 22 октября 2016, 12:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у Спартака главная игра с ЦСКА поэтому берегут своих лидеров понимают что там точно судьи не помогут, а с Уралом может проскочат

      -5
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 22 октября 2016, 12:03

      не ссы старый судьи помогут

      -1
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