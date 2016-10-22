Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пашинин: «12-е место «Локо» – это комплекс ошибок, стечение обстоятельств»

    Тренер «Локомотива» Олег Пашинин считает, что нынешнее турнирное положение команды связано с целым рядом факторов.

    – 12-е место «Локо» – это что?

    – Все вместе: комплекс ошибок, стечение обстоятельств, нестабильность после перемен. Что-то одно выделить нельзя. Все это ни в коем случае не снимает ответственности с тренерского штаба и команды в целом.

    – А если конкретнее – что не получается?

    – Самый неприятный момент заключается в том, что не можем достаточно часто создавать опасные моменты у ворот соперника. Они есть, но не так много, как хотелось бы. И еще их низкая реализация. Эти составляющие беспокоят больше всего.

    – Игроки не понимают друг друга?

    – Не думаю, что это непонимание. Опять же не выделю одну причину. Мы работаем над этим компонентом. Каждую тренировку уделяем атаке самое пристальное внимание.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2016 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 22 октября 2016, 14:10

      Это комплекс неполноценности

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 22 октября 2016, 10:42

      И вечно пьяный тренер.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11