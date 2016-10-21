Пранделли: «Перед игрой с «Барселоной» буду спать крепко, ведь Месси все равно не остановить»

Главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли накануне матча девятого тура Примеры против «Барселоны» заявил, что не существует способа остановить Лионеля Месси.

«Я буду очень крепко спать, потому что все равно не существует формулы, способной остановить Месси. Он изумителен.

Месси – это футбольная фантпзия. Он тот, кем мечтает быть каждый ребенок. Это живое доказательство того, что если у тебя есть характер, устремления и талант, ты можешь творить историю. Все дети мира хотят быть Месси, и я буду рад встретиться с ним.

Мы должны будем сохранять концентрацию и тактическую организованность на протяжении всей игры. После каждой потери мяча нужно будет быстро прессинговать.

Каждый раз, играя против «Барселоны», знаешь, что тебя ждут проблемы. Но в определенные моменты мы должны будем знать, как доставить проблемы им», – сказал Пранделли.

Матч «Валенсия» – «Барселона» состоится в субботу, 22 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.