Орлов: «Жоаозиньо и Фернандес способны составить конкуренцию в сборной России»

Если капитан сборной России, поднявший над головой Кубок Мира будет черным, вас вывернет что ли? Ха )) Не врите себе только, вы будете глорить так же увлеченно, как сейчас твердите про "русских парней". В странах пофутбольнее нашей уже давно полно совсем "непрофильных" лиц - Франция, Англия, Германия, даже Италия с Испанией.. хотя у итальянца как-то не очень пошло. Мы не ассимилируем народы с футбольными задатками, так уж вышло... таджики вряд ли нам помогут в этом. Так, может, что-то даст натурализация?.. Хуже точно не будет.
Известный телекомментатор Геннадий Орлов дал понять, что не против привлечения в сборную России иностранных футболистов.
– Стоит ли приглашать в сборную Жоаозиньо?
– Ну а что? Жоаозиньо и Марио Фернандес способны составить в сборной конкуренцию. Это хорошо. У них есть российский паспорт. Если будут показывать качественный футбол, зачем от них отказываться? Посмотрите, сколько в разных сборных мира играет натурализованных ребят.
– То есть, почему бы и нет?
– Ибрагимович долгое время играл за сборную Швеции, но какие у него корни? Так что надо спокойнее смотреть на вещи и ставить во главу угла результат. Чего мы хотим добиться? Побед. Значит, надо отдавать предпочтение тем, кто мастеровитее. Жоаозиньо, кстати, еще не набрал оптимальной формы. Травма-то серьезная была. Надо еще подождать.