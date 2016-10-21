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    Орлов: «Жоаозиньо и Фернандес способны составить конкуренцию в сборной России»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов дал понять, что не против привлечения в сборную России иностранных футболистов.

    – Стоит ли приглашать в сборную Жоаозиньо?

    – Ну а что? Жоаозиньо и Марио Фернандес способны составить в сборной конкуренцию. Это хорошо. У них есть российский паспорт. Если будут показывать качественный футбол, зачем от них отказываться? Посмотрите, сколько в разных сборных мира играет натурализованных ребят.

    – То есть, почему бы и нет?

    – Ибрагимович долгое время играл за сборную Швеции, но какие у него корни? Так что надо спокойнее смотреть на вещи и ставить во главу угла результат. Чего мы хотим добиться? Побед. Значит, надо отдавать предпочтение тем, кто мастеровитее. Жоаозиньо, кстати, еще не набрал оптимальной формы. Травма-то серьезная была. Надо еще подождать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2016 17:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 21 октября 2016, 23:33

      Если капитан сборной России, поднявший над головой Кубок Мира будет черным, вас вывернет что ли? Ха )) Не врите себе только, вы будете глорить так же увлеченно, как сейчас твердите про "русских парней". В странах пофутбольнее нашей уже давно полно совсем "непрофильных" лиц - Франция, Англия, Германия, даже Италия с Испанией.. хотя у итальянца как-то не очень пошло. Мы не ассимилируем народы с футбольными задатками, так уж вышло... таджики вряд ли нам помогут в этом. Так, может, что-то даст натурализация?.. Хуже точно не будет.

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      Рейтинг: +80

      роналдон 21 октября 2016, 23:23

      совсем из ума стал выживать, старикан! С таким подходом ни одного нашего не останется, прикрываясь конкуренцией! Идет планомерный развал футбола и спорта вообще! Особенно в последнее время.. Жаль..

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 21 октября 2016, 21:46

      Фернандес на голову выше во всех отношениях Смольникова, конечно хочется видеть русских парней, но хочется ли видеть то во что они превратили футбол?
      Может натурализация в какой то степени сможет стимулировать русских футболистов???

      0
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 21 октября 2016, 20:13

      То что АвтоВАЗом руководит иностранец, природными ресурсами распоряжаются иностранные топ-менеджеры, никого не напрягает, а 2, 3 НАТУРАЛИЗОВАННЫХ (имеющих российское гражданство) игрока прям основная беда страны!!!

      3
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 21 октября 2016, 20:10

      свои чем хуже .я лично за такую сборную болеть не собираюсь ."лично мое мнение "

      -1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 21 октября 2016, 18:50

      ага, и установить лимит!!! Матчи сборных, как раз и подразумевают состязание наций ( народов), а не команд... я и так то с трудом смотрю чемпионат России, но если он же будет в сборной, то просмотр потеряет всякий смысл...

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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 21 октября 2016, 18:44

      Фернандес да, а Жоаозиньо думаю не стоит приглашать хотя все может быть он хорошо видит поле техничен

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