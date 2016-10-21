Нигматуллин: «Ошибки Лодыгина ставят в сложное положение весь «Зенит»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об ошибке вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».

– Скажем так, эта ошибка – как продолжение предыдущих нескольких голов Лодыгина. Сложно объяснить, почему такое произошло. Мяч полетел в одну сторону, а вратарь почему-то двинулся в другую. И ведь не скажешь, что это был такой уж радиоуправляемый удар. Видимо, Лодыгин находится в плохой форме еще с конца прошлого сезона.

Не хочу выглядеть критиканом вратаря «Зенита». Поверьте, если он проведет отличный матч, я его обязательно похвалю. Но в последнее время Лодыгин не дает поводов для комплиментов. Он раз за разом подписывает себе смертный «приговор». Все чаще говорят о его сменщике. Последние события явно не в пользу Лодыгина. Ведь его ошибки ставят в сложное положение весь «Зенит». Так было, в частности, в матче со «Спартаком», «Маккаби»…

– Допускаете, что в ближайших матчах место в воротах займет Кержаков?

– Не понимаю, почему ему не доверяют. Те матчи, которые я видел, он провел на твердую четверку. Играл ровно, довольно надежно. Может быть, ставка на Лодыгина – это какой-то маркетинговый ход или же тренеры по-прежнему верят в то, что он исправится. Но, по-моему, Лодыгин хорошо провел в Питере только первый сезон. А дальше… Может быть, дело в психологии?

– Зимой в «Зените» может оказаться вратарь «Амкара» Селихов. Справится?

– Это один из самых перспективных наших вратарей. Для своего возраста очень зрело стоит. Правда, одно дело играть в «Амкаре», а другое – другое в «Спартаке» или «Зените». Другое давление. Но, мне кажется, у него должно получиться. Я с ним недавно познакомился. Александр произвел приятное впечатление. Скромный парень.