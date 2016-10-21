Кришито: «Лодыгин расстроен из-за своей ошибки, но такое может случиться с каждым»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) встал на защиту голкипера сине-бело-голубых Юрия Лодыгина, чья ошибка привела к взятию ворот петербуржского клуба.

– Что изменил гол хозяев?

– После пропущенного гола надо было ускорить игру, что мы и сделали. Времени оставалось немного, хорошо, что успели не только отыграться, но и забить победный мяч. А могли и третий успеть провести, но не повезло с реализацией пенальти.

– Что скажете об очередной ошибке Лодыгина?

– Юра расстроен, но такое может случиться с каждым. Все мы можем ошибаться.