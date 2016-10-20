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  • Лига Европы. «Зенит» одержал волевую победу над «Дандолком», «АЗ Алкмаар» уступил «Маккаби»

Лига Европы. «Зенит» одержал волевую победу над «Дандолком», «АЗ Алкмаар» уступил «Маккаби»

20 октября 2016, 23:57
18

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» в гостях одержал волевую победу над «Дандолком» – 2:1. Таким образом, сине-бело-голубые продолжают возглавлять квартет D.

В другой встрече «Маккаби» из Тель-Авива с аналогичным счетом взял верх над «АЗ Алкмааром».

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

Зенит (Россия) – Дандолк (Ирландия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бенсон, 52; 1:1 – Мак, 71; 1:2 – Жулиано, 77.

АЗ Алкмаар (Голландия) – Маккаби (Израиль) – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Скарионе, 24; 1:1 – Мюрен, 72; 1:2 – Голаса, 82.

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Турнирные таблицы Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы АЗ Алкмаар Маккаби Дандолк Зенит
Комментарии (18)
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Docentusa
1476997275
Отскочил Зенит!!!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1476997407
Да уж всех с победой один наш зенит все время приносит очки Росиии в кофицент уефа
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VVM1964
1476997432
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗЕНИТУ - КОМАНДА ОДЕРЖАЛА ОЧЕРЕДНУЮ ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ , ПРОЯВИЛА ХАРАКТЕР, КЛАСС , ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И ОДОЛЕЛА ТАКИ СОПЕРНИКА . ОТДЕЛЬНО ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОХВАЛИТЬ ЛОДЫГИНА , ПОСЛЕ ДОСАДНОЙ ПРОМАШКИ , ОН НЕ СЛОМАЛСЯ , ВОВРЕМЯ ВЗЯЛ СЕБЯ В РУКИ И ПРОЯВЛЯЯ ЧУДЕСА ВРАТАРСКОГО ИСКУССТВА НЕ ПОЗВОЛИЛ ПРОТИВНИКУ СРАВНЯТЬ СЧЕТ !!! УРА ! УРА ! УРА !
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GeorgeXIII
1476997610
ну Лодыгин лошара
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ЖОРРО
1476997998
Слава Богу что выиграли,но играли ужасно!Опять эта недооценка...прям неприятно смотреть когда в пол силы играют.А когда ирландский петух клюнул,то заиграли...и это печально что профессионалы с берегов Невы так относятся к матчам...((
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KARAT777
1476998075
Весь Дандолк стоит дешевле бутцы Кокорина о чем можно говорить... какая волевая победа... Это позор играть в такую игру. Как с сильными командами будет играть такой Зенит... Тренер очень слабый у Зенита
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Chesn0k
1476998087
жулиано с маком опять затащили
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Дон Посей
1476998673
Конечно, спасибо Зениту за победу и очки!.. А реально - вышли на хреновое поле, с таким же настроением... Трансляция этого матча, без звука и лебла с названием команд, создала ощущение игры Крылья Советов - Мордовия.... Без обид. Удачи, офигенный Зенит имени Халка.!.
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Zeff
1476998782
Хорошо, что выиграли. С победой!
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___PRV___
1476999401
С победой Зенит,но ещё надо прибавлять.
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