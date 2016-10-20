Лига Европы. «Зенит» одержал волевую победу над «Дандолком», «АЗ Алкмаар» уступил «Маккаби»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» в гостях одержал волевую победу над «Дандолком» – 2:1. Таким образом, сине-бело-голубые продолжают возглавлять квартет D.

В другой встрече «Маккаби» из Тель-Авива с аналогичным счетом взял верх над «АЗ Алкмааром».

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

Зенит (Россия) – Дандолк (Ирландия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бенсон, 52; 1:1 – Мак, 71; 1:2 – Жулиано, 77.

АЗ Алкмаар (Голландия) – Маккаби (Израиль) – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Скарионе, 24; 1:1 – Мюрен, 72; 1:2 – Голаса, 82.

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