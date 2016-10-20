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    Газзаев: «Менять нужно не отдельных людей, а уровень подготовки судей и их манеру судейства»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил необходимость пересмотра манеры судейства в отечественном футболе. Специалист считает, что арбитров за грубые ошибки следует более жестко наказывать.

    «К сожалению, после каждого тура мы обсуждаем действия судейских бригад, вместо того чтобы говорить о качестве футбола, тактике, индивидуальном мастерстве, командных действиях и интересных комбинациях.

    И дело не в Ивановых. Валентин Иванов – образованный, грамотный руководитель, в прошлом очень хороший арбитр, который работал на чемпионатах мира и Европы. Убежден, менять нужно не отдельных людей, а уровень подготовки судей и их манеру судейства. Но если арбитр допускает грубейшую ошибку, которая очевидна, то, конечно, таких судей надо отстранять и в дальнейшем не допускать до матчей подобного уровня», – заявил Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 13:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      Слава Футболу 20 октября 2016, 17:41

      Судейство в российском и английском футболе - небо и земля! В матчах АПЛ судьи незаметны на поле. В матчах РФПЛ судьи - главные антигерои в каждом туре! Такое впечатление, что как и в любом деле в нынешней России - в политике, экономике, спорте, искусстве и т.д. - в судьи в футболе попадает профнепригодная шпана, очень часто определяющая результат игры. Не удивлюсь, если все они - частые клиенты фирмы "ФОНБЕТ", делающей ставки на спортивные результаты и яростно рекламируемой ТВ-каналом "МатчТВ"

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 20 октября 2016, 16:10

      Шёл-бы ты уже своим делом заниматься. Тренер - тренируй, а не занимайся демагогией....

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 октября 2016, 15:47

      В. Иванов очень "хорошо" обслуживал матчи ЦСКА и Пёс это помнит, но в Европе Валя-младший судил бывало со скандалом, ага.

      -1
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