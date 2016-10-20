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    Гюнеш: «Судейство Карасева меня привело в ярость»

    Главный тренер «Бешикташа» Cенол Гюнеш раскритиковал судейство в матче с «Наполи» (3:2). Напомним, что главный судья Сергей Карасев назначил два пенальти в пользу неаполитанцев.

    «Нам противостояла очень сильная команда, но мы смогли хорошо отыграть в обороне и в целом показали достойный футбол. «Бешикташу» удалось забить быстрый гол, а во втором тайме мы контролировали ход игры. Я очень доволен. Специально перестроили свою тактику под этот матч, стараясь выжимать максимум из контратак.

    А вот судейство не вызывало у меня доверия. Второй назначенный в пользу «Наполи» пенальти привел меня в ярость», — сказал он.

    Источник: Football Italia

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    20.10.2016 10:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 октября 2016, 13:36

      Постоянно говорю: Карась - слабый, ангажированный судейка из кармана Гинера.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 20 октября 2016, 13:25

      карась уверено тыкал на точку.молодчина лысый,потрепал нервишки тчуркам

      1
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 20 октября 2016, 13:13

      Разве пенальти были не по делу поставлены?

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 октября 2016, 11:35

      их баттл улыбнул в концовке игры..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +451

      andr2112 20 октября 2016, 11:10

      Нормальное судейство! Чего возмущаться!!!

      1
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      Рейтинг: +101006

      zigbert 20 октября 2016, 10:45

      Итальянцы согласились сыграть с нами 2 товарняка из уважения и подарили 2 пенальти.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 октября 2016, 10:31

      Его судейство и в чемпионате России вызывает ярость.

      7
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 октября 2016, 10:27

      карасев: с детства за наполи!)

      12
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