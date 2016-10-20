Ярмоленко: «Мы очень усложнили себе ситуацию в группе»

Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко разочарован результатом домашнего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

«Конечно, быстрый гол повлиял на игру, ведь трудно начинать матч с пропущенного мяча. Но нам необходимо реализовывать свои моменты. В частности я имел две стопроцентные возможности. Мне очень стыдно за то, что я не смог реализовать свои моменты.

Почему во втором тайме заиграли лучше? Ну мы уже отталкивались от результата, ведь проигрывали дома и должны были отыгрываться. Разница между Лигой чемпионов и чемпионатом Украины огромная, прежде всего – в скорости мышления. Во втором тайме мы уже где-то привыкли к скоростям соперника и заиграли лучше. Нам необходимо играть больше подобных матчей, чтобы расти, ведь в УПЛ есть время, чтобы спокойно принять мяч, сделать несколько касаний, а тут сразу двое-трое накрывают.

Выводы? У нас, конечно, были ошибки, но, я повторюсь – нам необходимо реализовывать свои моменты. Только если мы будем поддерживать друг друга, то сможем выйти из этой ситуации. Понятно, что настроение в команде после поражения не лучшее.

Мы очень усложнили себе ситуацию в группе. Необходимо добывать максимум очков в поединках, которые остались. В ответном матче против „Бенфики“ главное выиграть, неважно как. Пусть хоть они владеют мячом 90%», – сказал он в интервью «Футбол 24».