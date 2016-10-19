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    Член совета директоров «Томи»: «Футболисты продолжают тренировки, невзирая на долги»

    Член совета директоров «Томи» Чингис Акатаев заявил, что футболисты томского клуба продолжают тренировки и готовятся к матчам, несмотря на задержку зарплаты на 2-3 месяца.

    «Я сегодня с гендиректором «Томи» Киселевым разговаривал. Он говорит, что все тренируются, работают, готовятся к домашней встрече с «Анжи». Потом у нас «Спартак». Никто не отказывается, работают ребята. Президент клуба, он же губернатор Томской области Сергей Жвачкин, в ежедневном режиме общается со спонсорами, ждем ответа», – заявил Акатаев.

    Напомним, ранее приставы арестовали одно из административных зданий клуба.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2016 15:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 19 октября 2016, 19:32

      "... футболисты томского клуба продолжают требовать долги по зарплате, несмотря на тренировки и подготовку к матчам".

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