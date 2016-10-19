Шашков: «Крылья Советов» не обращались ни к Писареву, ни к кому бы то еще»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи о возможном назначении Николая Писарева, а также рассказал, что президент клуба Дмитрий Шляхтин встречался с главным тренером Франком Веркаутереном и высказал ему свое доверие. Напомним, после 10 туров самарская команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

– Шляхтин и Веркотерен сегодня встретились, посидели, вдвоем пообщались. Этот диалог был запланирован, никаких ультиматумов тренеру не выдвигалось. В клубе продолжается нормальная работа.

– Какие причины неудачного старта выделяет сам тренер?

– У команды большие проблемы с реализацией моментов, это видно всем и он это подчеркивает. В игре с тем же «Рубином» мы имели много возможностей забить гол, но не получилось. Тренер будет работать над этим, надеемся, у него все получится.

– Тем не менее, сейчас много говорят об интересе «Крыльев» к разным тренерам, в том числе Николаю Писареву. Это не мешает самому Веркотерену?

– Этот вопрос лучше задать ему самому. Могу сказать, что «Крылья» не обращались ни к Николаю Писареву, ни к кому бы то еще. Эти информационные издания все сами выдумывают. Мы ни с кем не общаемся.

– То есть бельгиец точно доработает до зимы?

– Ситуация может меняться каждый день. Сейчас он главный тренер команды, доверие к нему есть, продуктивный диалог имеется, все нормально.