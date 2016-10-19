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    Грасия: «В России очень тяжелый и конкурентный чемпионат»

    Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия накануне матча с «Тереком» рассказал о своем отношении к российскому чемпионату после трети сезона.

    «У нас непростой календарь. Мы играем в чемпионате и Кубке. Настроение после победы над «Крыльями» сейчас хорошее, но мы понимаем, что нас ждет очень тяжелый матч в Грозном.

    Позади уже треть чемпионата. Мое отношение к РФПЛ не изменилось. Как я и ожидал, это очень тяжелый и конкурентный чемпионат. В каждом матче здесь если не все, то очень многое решают мелочи.

    У Сонга нет травмы. Он не играл в прошлом матче не из-за какого-то повреждения. Не играл не только Сонг, но и Оздоев, и еще многие игроки. Мы очень много говорим о тех, кто не играл… Я доволен тем, как себя показали Мийо Цакташ и Янн М'Вила в этом матче. На поле выходят всего 11 игроков, в заявку попадают 18. У нас сложный календарь, и нам нужен глубокий состав. Сонг – это сильный игрок, и мы на него рассчитываем», – рассказал наставник.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Терек» – «Рубин» состоится 22 октября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2016 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 октября 2016, 12:20

      ну да это те не испания с тремя лидерами и остальным сбродом

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