Мостовой: «Поплакаться на судейство? Это такой способ давления на арбитров»

Известный российский специалист Александр Мостовой ответил на слова полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева относительно того, что «Спартак» поплакался на судейство и получил результат».

«Об этом все пишут и говорят. А что делать? Есть такой способ давления на арбитров. Причем, касается он не только «Спартака», а многих других команд. Вспомните, как по каждому поводу хныкал Виллаш-Боаш? Хотя, если говорить о сине-бело-голубых, то у них есть длинная скамейка. Продали Халка, но пятерых хороших игроков приобрели.

Мне представляется, что никому не удастся оторваться от преследователей, три-четыре команды идут ровно. Хотя их могло быть больше, если бы «Краснодар» поначалу не растерял очков и «Ростов» где-нибудь не «убили».

Шалимов в «Краснодаре»? Прежде всего, я очень рад, что он стал главным тренером этой команды. Как бы кто не относился к Игорю, он многое сделал в футболе, играл в одном из самых сильных европейских чемпионатов, был одним из лучших футболистов нашего поколения. Поэтому очень правильно, что такие люди, наконец-то, начинают быть востребованными в российском футболе», – заявил Мостовой.