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  • Мостовой: «Поплакаться на судейство? Это такой способ давления на арбитров»

Мостовой: «Поплакаться на судейство? Это такой способ давления на арбитров»

19 октября 2016, 10:05
17

Известный российский специалист Александр Мостовой ответил на слова полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева относительно того, что «Спартак» поплакался на судейство и получил результат».

«Об этом все пишут и говорят. А что делать? Есть такой способ давления на арбитров. Причем, касается он не только «Спартака», а многих других команд. Вспомните, как по каждому поводу хныкал Виллаш-Боаш? Хотя, если говорить о сине-бело-голубых, то у них есть длинная скамейка. Продали Халка, но пятерых хороших игроков приобрели.

Мне представляется, что никому не удастся оторваться от преследователей, три-четыре команды идут ровно. Хотя их могло быть больше, если бы «Краснодар» поначалу не растерял очков и «Ростов» где-нибудь не «убили».

Шалимов в «Краснодаре»? Прежде всего, я очень рад, что он стал главным тренером этой команды. Как бы кто не относился к Игорю, он многое сделал в футболе, играл в одном из самых сильных европейских чемпионатов, был одним из лучших футболистов нашего поколения. Поэтому очень правильно, что такие люди, наконец-то, начинают быть востребованными в российском футболе», – заявил Мостовой.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Ростов Мостовой Александр
Комментарии (17)
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vgarakh
1476861099
Мостовой прав, где-то Ростов убивали.
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товрос
1476861574
а что сейчас делает Мостовой?кто знает?
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sprint5
1476864447
без этого нельзя
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Опять не угадал
1476865571
о чём-то нужно говорить, а судейство, всегда беспроигрышный вариант
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ZENIT GOAL
1476870458
"Вспомните, как по каждому поводу хныкал Виллаш-Боаш?" - что верно,то верно.Хорошо,что он свалил.
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Totti11
1476872888
Блин, даже Мостовой видит, что Ростов убивают!!!
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alp
1476882637
собственно, всем известно, что спартак каждый год этим занимается... тока не помогает ему ничего... уже 15 лет ))
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Aztec58
1476883433
Мостовой - эксперт на бытовом уровне, ага.
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Zeff
1476887082
Истерика и нытьё Спартака и иже с ним беспрецедентно. И по продолжительности, и по достигнутому результату. И Мостовой в этом активно поучаствовал. И не надо АВБ вспоминать. И близко такого позорища не было!
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Небесная
1476915581
От вас, товарищ Мостовой, другого ответа и не ждали
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