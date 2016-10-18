Раньери: «Лига чемпионов – наш приоритет»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» заявил, что сейчас этот турнир является для его команды самым важным.

«В Премьер-лиге наша задача – гарантировать сохранение прописки к концу сезона. А Лига чемпионов играется прямо сейчас. На сегодняшний день она приоритетна для нас.

Мы хотим расти, но иметь проблемы на старте сезона – это нормально, ведь у нас новые игроки и все новое.

Возможно, мы хотели бы добиться чего-то большего, но мы «Лестер», мы хорошая команда и должны показать свои возможности», – сказал Раньери.