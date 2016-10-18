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    Сарсания: «4 миллиона подъемных? Агентов Миранчука не в чем упрекнуть. Это их работа»

    Известный эксперт футбольных трансферов Константин Сарсания прокомментировал информацию о 4 миллионах евро подъемных для агентов полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    – Вы верите в такие цифры?

    – У Миранчука, насколько я понимаю, скоро заканчивается контракт. В принципе, ситуация понятна. Агенты хотят получить определенную сумму, так как их клиент может стать свободным агентом. В данном случае, уже все зависит от «Локомотива» – насколько клуб оценивает футболиста. Захочет ли «Локо» платить за Миранчука 4 миллиона.

    – Не слишком ли большая сумма?

    – Сложно сказать. Нужно учитывать лимит, российский паспорт. Парню 21 год. Перспективный футболист, который вызывается в сборную. 4 миллиона подъемных? Наверное, можно рассчитывать на такую сумму. Но мяч на половине поля «Локомотива». Здесь еще многое завит от того, интересен ли Миранчук другим клубам.

    – То есть, агентов Миранчука не в чем упрекнуть?

    – Нет. Это их работа. Их действия логичны, понятны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2016 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 18 октября 2016, 20:44

      Бля, больные??? 21 год пацану- получив такие деньги, он забьет на футбол!

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