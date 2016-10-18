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    Агент Миранчука: «Просим 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, а у нас обсуждение сотрудничества»

    Агент полузащитника«Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о подъемных представителей футболиста в размере 4 миллионов евро, а также об интересе к полузащитнику со стороны «Спартака», «Зенита», «Рубина» и «Краснодара».

    – Все эти слухи мы комментировать не собираемся. Это выеденного яйца не стоит. У парня действующий контракт с «Локо». Ведем работу по его продлению. Алексей сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде улучшить результаты. Больше сейчас, по сути, говорить не о чем.

    – То есть вы не просите у «Локомотива» 4 миллиона подъемных?

    – Просят милостыню и пощады. А у нас идет обсуждение дальнейшего сотрудничества. Мы ничего и никогда не просим. Это не про нас.

    – Когда контракт может быть продлен?

    – Это зависит не только от нас. Но и от клуба. Не знаю, почему появляется информация про 4 миллиона подъемных. Видимо, кому-то это нужно. Но эту информацию запустили не мы.

    – Ранее появлялась информация о серьезном интересе к Алексею со стороны «Зенита», «Краснодара», «Спартака». Сейчас есть предложения?

    – Могу заявить, что мы не с кем из других клубов переговоров не ведем. Алексей хочет помочь «Локомотиву». Хотя игрок он, безусловно, интересный и востребованный.

    – Как дела у его брата Антона? Когда он вернется в «Локомотив» из аренды в «Левадии»?

    – У него все хорошо. По условиям аренды, в ноябре он должен вернуться в «Локомотив».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2016 15:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +191

      bafor 19 октября 2016, 02:14

      Лимит - лобби российских футболистов и их агентов. Бабло теперь вагонами рубят, ни кого не стесняясь.

      0
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      Рейтинг: +22

      killerman77 18 октября 2016, 20:58

      Агент Миранчука: «Просим 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, а у нас обсуждение сотрудничества»
      4 ляма и обсуждаем дальнейшее сотрудничество, а если нет 4-ёх лямов, то и обсуждать нечего...

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 октября 2016, 20:03

      если это правда, то еще одного перспективного игрока потеряем. 4 млн. подъемных - не реальные деньги

      0
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 18 октября 2016, 19:11

      В древнем Риме были гладиаторские бои и рабы-гладиаторы тоже очень дорого стоили. Теперь - футбол и футболисты. Но где зрелище! Где Зрелище!!!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 октября 2016, 18:42

      Какой грубый ангент! С таким далеко не уедешь

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 18 октября 2016, 18:28

      3 миллиарда на строительство стадиона Зенит,4 миллиона Миранчуку...и тд,а говорят зарплату платить нечем футболистам хи-хи-хи

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 октября 2016, 18:01

      Понты, блин.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 18 октября 2016, 16:38

      Футбольные коллекторы. Деньги ни за что получают. В принципе, клуб и игрок сами могут договориться без этих посредников.

      6
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > marslond 18 октября 2016, 18:34

      ну не скажи, вот например агентам Прудникова памятник можно ставить, этож надо из года в год втюхивать это бревно, причем не в фнл, а рфпл

      2
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 18 октября 2016, 16:18

      Да уж лимит, лимит, что ж ты делаешь с нашими ногамячистами.

      4
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 18 октября 2016, 16:09

      Пока существуют агенты, наша молодежь никогда не будет оставаться в клубах, которые их воспитали и не будет никакого патриотизма. Игрок еще ничего не показал, а уже миллионы евро требует.

      6
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Антибиотик 18 октября 2016, 17:03

      Да кто же хоть требует? Где инфа, что он требует? Пока я вижу только опровержение.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > aimer1988 18 октября 2016, 18:06

      Опровергнута формулировка "просим 4 миллиона", поскольку агент с игроком полагают, что выплата этой суммы не подлежит какому-то обсуждению, ага.

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