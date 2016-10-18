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    Газзаев назвал Карреру лучшим тренером по итогам 10-го тура РФПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выделил наставника «Спартака» Массимо Карреру по итогам 10-го тура РФПЛ.

    «Что бы ни говорили об игре «Спартак» — «Ростов», красно-белым удалось обыграть одного из главных конкурентов в борьбе за победу в чемпионате России. Массимо Каррера сумел настроить команду после довольно тяжелого периода — три подряд поражения в официальных матчах. Может, победу красно-белых не назовешь яркой, но она точно является одной из самых важных в сезоне. В этом вижу большую заслугу Карреры как тренера», – заявил Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2016 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101006

      zigbert 18 октября 2016, 19:50

      Не побоялся сказать правду.

      1
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      Рейтинг: +114

      Wertalet 18 октября 2016, 17:08

      Газаев говорит то, что должны после каждой игры говорить Валера и другие персонажи которые относились или относятся к Спартаку

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 18 октября 2016, 14:10

      Совершенно справедливо!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 18 октября 2016, 11:54

      Адекват!

      3
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