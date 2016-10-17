Рыжиков: «Не жалею о том, что не перешел в «Спартак»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своем возможном переходе в «Спартак» в 2010 году.

— «Спартак» вас пытался увести из Казани. Как вся эта ситуация «разрулилась»?

— Да нормально «разрулилась». Курбан Бекиевич вызвал меня, когда в прессе высветилась сумма, которую «Спартак» готов заплатить. Он спросил: Сережа, что тебе нужно? Я говорю: то-то, то-то и то-то. Он говорит: «Я посоветуюсь с президентом республики, с попечительским советом. Два дня мне дай». Потом он подошел и говорит: республика согласна на твои условия. Я ответил: никаких вопросов, остаюсь.

— То есть тут только вопрос финансовый, что ли, был?

— Ну, не только финансовый. И срок контракта тоже.

— А с высоты прожитых в спорте лет не жалеешь о том решении?

— Нет, не жалею. Конечно, хотелось, можно было попробовать, но может 0,01% сожаления внатяг — из любопытства. Но эти годы в «Рубине» принесли мне столько друзей. У меня здесь на Копылова (база «Рубина». — прим. ред.) большая семья живет, так что все хорошо.