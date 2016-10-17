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    Рыжиков: «Не жалею о том, что не перешел в «Спартак»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своем возможном переходе в «Спартак» в 2010 году.

    — «Спартак» вас пытался увести из Казани. Как вся эта ситуация «разрулилась»?

    — Да нормально «разрулилась». Курбан Бекиевич вызвал меня, когда в прессе высветилась сумма, которую «Спартак» готов заплатить. Он спросил: Сережа, что тебе нужно? Я говорю: то-то, то-то и то-то. Он говорит: «Я посоветуюсь с президентом республики, с попечительским советом. Два дня мне дай». Потом он подошел и говорит: республика согласна на твои условия. Я ответил: никаких вопросов, остаюсь.

    — То есть тут только вопрос финансовый, что ли, был?

    — Ну, не только финансовый. И срок контракта тоже.

    — А с высоты прожитых в спорте лет не жалеешь о том решении?

    — Нет, не жалею. Конечно, хотелось, можно было попробовать, но может 0,01% сожаления внатяг — из любопытства. Но эти годы в «Рубине» принесли мне столько друзей. У меня здесь на Копылова (база «Рубина». — прим. ред.) большая семья живет, так что все хорошо.

    Источник: «Реальное время»

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    17.10.2016 15:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +152

      Diman67 17 октября 2016, 18:00

      Мужик! Не бросил команду ради бабла

      -1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Diman67 17 октября 2016, 18:05

      такого же бабла в Рубине попросил и остался!!! а так бы свинтил, сам прочитай согласны на твои условия.....ок остаюсь...

      0
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      Рейтинг: -12

      клoр 17 октября 2016, 17:30

      местечковый кипер

      -1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 17 октября 2016, 17:17

      Похоже у Рыжикова остались только воспоминания. Жаль, хороший кипер был.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 17:14

      Да кому ещё окромя Спартака он был нужен, ага?

      -1
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      Рейтинг: +111

      baddy 17 октября 2016, 16:57

      Послушал туркмена, ну и сиди там до пенсии.

      0
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      Рейтинг: +42

      Zmeu' 17 октября 2016, 16:46

      6 лет прошло кому это уже интересно. Если только самому Рыжикову)))

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