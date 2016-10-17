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    Николаев: «В России больше обсуждают работу арбитров, а не сам футбол»

    Исполняющий обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев выразил недовольство тем, что в России больше обсуждают работу арбитров, а не футбол.

    «Так всегда и было, что в прессе больше обсуждается работа арбитров, нежели игра самих команд, это часть футбола. Если попросить журналистов об этом не писать, все равно ничего не поменяется. Это часть нашей профессии, мы к этому привыкли. Обсуждение судейства идет не только после топовых матчей, хотя они, конечно, приковывают больше внимания.

    Как бы ни было порой обидно читать некоторые отзывы, в один миг этого не изменишь. Возможно, с годами получится изменить сознание людей и смотреть на футбол, как на игру, а не искать какие-то негативные моменты. Нам нужно стремиться, чтобы это изменить», – сказал Николаев.

    Источник: ТАСС

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    17.10.2016 15:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 21:54

      Помнится, несколько лет назад арбитр Николаев угодил ЦСКА, удалив динамовца, лягнувшего угловой флажок, ага. И как после этого не обсуждать работу недоарбитров.

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 октября 2016, 20:17

      Господин Николаев, так сами судьи дают повод, может хотят быть в центре внимания, как поп-звезды :-)
      а иногда вообще не дают играть, поэтому футбола нет и обсуждать нечего в футболе, зато некомпетентность некоторых судьей просто поражает, а это и есть повод для обсуждения.

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 17 октября 2016, 18:51

      Так вы судите по справедливости, а не по заказу и никто обсуждать судей не будет, кому вы нафиг нужны!

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      Рейтинг: +24

      saidd 17 октября 2016, 17:01

      изменить сознание людей?
      я так понимаю, качество судейства он менять не собирается... ну тогда назначте главой департамента Кашпировского и пусть он после каждого тура в программе "Свисток" проводит сеансы психотерапии...

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