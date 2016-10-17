Глеб: «На Евро-2016 сборной России не хватило бойцовских качеств»

Правильно сказал,перед охотой собак не кормят,а наши зажравшиеся, и в отличии от всех остальных сытыми работать не хотят.
На нелюбимом нами западе игроки,чем выше их уровень,тем более они доказывают постоянно,что они не зря свой хлеб едят!!!
Полузащитник «БАТЭ» Александр Глеб рассказал о причинах провала сборной России на чемпионате Европы во Франции.
– Каковы, на ваш взгляд, причины краха России на Евро-2016?
– В России есть одаренные игроки. На мой взгляд, во Франции им не хватило бойцовских качеств, самоотдачи. С чем это связано? Может, дело в особенности нашего футбольного менталитета. Когда человек обеспечен более чем достаточно, пропадает желание прогрессировать, самоотдача уже совсем не та.