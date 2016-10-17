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    Глеб: «На Евро-2016 сборной России не хватило бойцовских качеств»

    Полузащитник «БАТЭ» Александр Глеб рассказал о причинах провала сборной России на чемпионате Европы во Франции.

    – Каковы, на ваш взгляд, причины краха России на Евро-2016?

    – В России есть одаренные игроки. На мой взгляд, во Франции им не хватило бойцовских качеств, самоотдачи. С чем это связано? Может, дело в особенности нашего футбольного менталитета. Когда человек обеспечен более чем достаточно, пропадает желание прогрессировать, самоотдача уже совсем не та.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    17.10.2016 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 17 октября 2016, 16:21

      Правильно сказал,перед охотой собак не кормят,а наши зажравшиеся, и в отличии от всех остальных сытыми работать не хотят.
      На нелюбимом нами западе игроки,чем выше их уровень,тем более они доказывают постоянно,что они не зря свой хлеб едят!!!

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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 октября 2016, 16:15

      На Евро-2016 сборной России для достойного выступления не хватило самой сборной.

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