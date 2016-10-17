Глеб: «На Евро-2016 сборной России не хватило бойцовских качеств»

Полузащитник «БАТЭ» Александр Глеб рассказал о причинах провала сборной России на чемпионате Европы во Франции.

– Каковы, на ваш взгляд, причины краха России на Евро-2016?

– В России есть одаренные игроки. На мой взгляд, во Франции им не хватило бойцовских качеств, самоотдачи. С чем это связано? Может, дело в особенности нашего футбольного менталитета. Когда человек обеспечен более чем достаточно, пропадает желание прогрессировать, самоотдача уже совсем не та.