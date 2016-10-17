Рыжиков: «Кажется, что Бог или Аллах мстят «Рубину» за такое расставание с Бердыевым»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился подробностями ухода главного тренера Курбана Бердыева из казанской команды в 2013 году.

— Почему «Рубин» вышел из борьбы за чемпионство еще при Бердыеве? Боролись только за еврокубки, за выход в Лигу Европы.

— Вот вам выиграешь два раза чемпионство, и вы хотите каждый год выигрывать. Реально смотрите на вещи, хорошо? И «Спартак», и «Зенит», и ЦСКА — у них возможностей всегда больше было. И не только финансовых. Мы ведь сейчас даже в еврокубках не играем. Правильно? Ну вот видите. А тогда мы 7 лет подряд в еврокубках были. Есть от чего отталкиваться и что сравнивать. Дай Бог, чтобы в этом году все запланированное нашим руководством выполнилось. А после 2011-го никаких провалов у нас не было!

— А если честно, как восприняли уход Бердыева лично вы?

— Шок!

— Тогда казалось, что тот «Рубин» уже в следующем сезоне боролся бы за трофеи. Потенциал той команды был выше чемпионской 2009 года?

— Очень жаль, что вашего голоса не присутствовало на попечительском совете. Знаете как, если бы да кабы, но я могу сказать, что мы реально бы боролись за победу в Лиге Европы. Если совсем откровенно сказать, думаю, что в руководстве «Рубина» побоялись оставлять Бекиевича до лета, потому что он мог выиграть что-то.

— То есть?

— Потому, что потом выпнуть его нельзя было бы! Вот почему! Это мое личное мнение. Я думаю, что они испугались, что лучшего момента не найдут. Ведь команда шла на 9-м месте. Мы три победы одержали, перешли на новую схему и «Бетис» бы прошли.

— Получается, что выгнать Бекиевича была самоцель, что ли?

— Ой, спросите это у руководства. Я и так очень много сказал.

— После увольнения Бердыева «Рубин» не может вернуться на свой уровень, да и вообще на серьезный уровень. Почему? Проклятие четок, может?

— Не знаю. Мне иногда кажется, что «Рубину» мстит Аллах или Бог за то, что с таким человеком заслуженным так расстались. Сегодня ты царь, а завтра тебя выпнут, как прокаженного, и еще грязью польют. Так что, может, за это «Рубин» и расплачивается. С другой стороны, жить с одним тренером 11 или 12 лет, а потом перестроить фундамент заново — всегда сложно. Пока стройка у нас тяжело получается. Наше дело исправлять, трудиться на благо «Рубина». Пока все сложно. Да, был у нас год, когда заняли 5-е место при Саярыче, и потом опять провал, и на второй год тоже. Не так хорошо получается, как хотелось бы. Ну, будем стараться. Руководство республики все для этого делает. Так что остается только подправить результат самую малость.