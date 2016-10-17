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    Безбородов должен получить хорошую оценку за матч «Спартак» – «Ростов»

    Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина прокомментировал работу главного арбитра матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов» (1:0) Владислава Безбородова.

    «Решение судьи (относительно удаления Кудряшова) было верным, на сегодняшний день – это красная карточка. Использование шипов, прыжок, угроза здоровью футболиста. На счастье Зобнина ему не оторвали голову. По второй желтой карточке Сесара Наваса вообще вопросов нет. Я так понимаю, что оценка работы арбитра должна быть хорошей», – сказал Сухина.

    Источник: Р-Спорт

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    17.10.2016 12:07
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +42

      Zmeu' 17 октября 2016, 16:33

      Карточка по делу так что не пиз...те а то улетите!!!

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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 17 октября 2016, 15:44

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      да отличная !!!! всё сделал как просили начальнички журналюги и прочие из визгливого - вечно ноющего свинарника... супер успешно играющего в еврокубках... что все забыли как эти свиньи с помощью ...дарасов в москве Ростов не пустили в ЛЕ а сами обосрались в первом же тре ...кб уроды

      -7
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      Рейтинг: +166

      Ник17 17 октября 2016, 14:00

      И премиальные хорошие! И все счастливы...

      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 октября 2016, 13:31

      Ворона хвалит Петуха за то , что он Ворону хвалит .......... А если бы удалили двух " мясных " ?

      -3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > VikNMar 17 октября 2016, 14:05

      ты в школе ещё басни Крылова по ходу ещё не проходил

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > VikNMar 17 октября 2016, 20:15

      Мясных не за что было удалять. Спартак не играет в фолфутбол, как Ростов Бердыева. Надеюсь Кудряшеву дадут дисквалификацию на 5 матчей, как в игре с АЯКСом.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > VikNMar 18 октября 2016, 00:19

      Кукушка хвалит..., двоечник.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 октября 2016, 13:29

      Кто бы сомневался. Все говорят, включая инспектора ФИФА, что это ошибка, удаление Кудряшов, а тут начинают рисовать страшные картины, если бы да кабы.
      Идиотизм. Хотел бы я посмотреть комментарии , если вместо Ростова играл бы ЦСКА или Зенит. Они были бы другими.

      -1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 октября 2016, 13:27

      Жаль,что не сравняли счёт,а ведь Ростов в 9ом могли ничейку потянуть и играли отлично

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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 17 октября 2016, 13:05

      Позор! Не дадут в этом году Ростову в тройку попасть ,засудят.

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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Evgenii1 17 октября 2016, 20:17

      Позор клуб не достоин 3. Будет шестым. Терек в их же стиле будет ломать Кудряшей на поле.

      -1
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 17 октября 2016, 13:03

      после матча Спартак-Зенит, болельщики Спартака высказывали мнения, что судейство было против их команды, а остальные говорили типа: "разнылись", "хватит ныть" и т.д. то теперь когда судейство было типа на стороне Спартака, то все остальные болельщики почему то высказывают мнения и осуждают судью, а не ноют... и это нормально! какие то двойные стандарты! в принципе ничего удивительного... у нас везде так

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > kuchipachi 17 октября 2016, 14:03

      да адекватные то болелы не ноют,все всё понимают,ноет лишь школота прыщавая,да гопота подъездная.где то что то услышали,до клавиатуры добрались и "не ноют",а высказывают объективную и непременно правильную(свою) точку зрения

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 октября 2016, 12:58

      Полностью согласен.

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      Рейтинг: +166

      Ник17 > Диктор 17 октября 2016, 14:01

      Полностью согласен. Московские уроды))

      -1
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      Рейтинг: +31

      shuhomet 17 октября 2016, 12:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уроды!московские!

      -4
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