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    КДК изучит эпизод с удалением Кудряшова

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц пообещал, что комитет детально изучит эпизод с удалением защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).

    «Поскольку Кудряшов получил прямую красную карточку, этот эпизод будет рассмотрен КДК. Сам футболист не сможет присутствовать на заседании, поскольку в среду его команда играет в Лиге чемпионов. Но мы запросили у него объяснение по эпизоду с удалением. Кроме того, просмотрим видео эпизода», – заявил он.

    Кроме того, КДК рассмотрит поведение футболистов «Ростова» в матче со «Спартаком», в котором они получили две красные карточки. Также не останется без внимания поведение болельщиков обеих команд.

    Источник: Р-Спорт

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    17.10.2016 11:24
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +76

      takca 17 октября 2016, 18:05

      5 игр отдыха от стрессов и для восстановления зрения.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 17:54

      Помнится раньше КДК не изучал эпизоды, а штамповал дисквы на основе протокола матча и соответствующей статьи регламента. КДК не вправе разбирать судейство. ага.

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 17 октября 2016, 15:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ждали подтверждение от федуна что всё было правильно???? ну и как принесли подтверждение или нет

      -5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 октября 2016, 15:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак пора переименовать в Свинарник. А стадион "Открытие", в "Корыто"

      -4
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > Zeff 17 октября 2016, 18:12

      А Зенит в "Бомжатник" а стадион который вы никак не можете построить в" Ночлежку"))

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 17 октября 2016, 13:39

      Петушок

      -2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 октября 2016, 13:19

      Судья набедакурил , а виноватым сделают " Ростов " ........... у него же спонсор не " Газпром " и не " Лукойл " .........

      -2
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 17 октября 2016, 12:16

      Дисквалифицируют на несколько матчей. Тут даже думать нечего. Мафия ссаная. Топите РСМ дальше, только сами в жопе не окажитесь потом с вашими столичными недокомандами.

      10
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > zarsm 17 октября 2016, 12:25

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      Петушок ты чего завелся то?Ростов это команда что-ли?У клуба долги,стадион в говне дальше продолжать?Такой мусор в рфпл вообще не нужен,вылетят,новые залетят ;)И да тот-же Оренбург перспективней смотрится,чем эта недокоманда

      -14
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      Рейтинг: +1537

      zarsm > uBaH_ 17 октября 2016, 12:40

      Ты по факту говори, дауненок. Долги погашены, к стадиону нет притензий со стороны УЕФА. Эта команда даже в долгах показала резульат, показала что футбол как игра жив. А твой Спартак что показал? Ежегодный позор в еврокубках? Ежегодные провалы в РФПЛ? С такими то спонсорами и возможностями. Гуляй в общем, эксперт диванный.

      12
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      Рейтинг: +31

      shuhomet > uBaH_ 17 октября 2016, 12:44

      Петушок это ты!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zarsm 17 октября 2016, 12:49

      Какой ежегодный позор в еврокубках, спартак попал
      туда случайно и тут же вылетел и когда попадёт туда
      это ещё никому не известно.

      6
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > vladimir-7 17 октября 2016, 12:55

      Да лучшее вылететь,чем из 1 корзины попасть и бибу сосать ;))

      -3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > uBaH_ 17 октября 2016, 13:20

      Дружок, стыдно говорить притензии к Ростову со стороны богатейшего клуба России, вы являетесь мусором в лиге Европы, вы постоянно вылетаете оттуда, а залетаете в Европу с помощью судейского корпуса РФС, а о перспективности вашего клуба говорит игра Спартак-Ростов.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > 17 октября 2016, 13:25

      Вот - она Россия, вот справедливость в жизни, в частности в футболе, кто богаче, тот на коне. Держись Ростов!!! Испытания сделают нас сильнее.

      0
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      Рейтинг: +4475

      Snek > uBaH_ 17 октября 2016, 14:33

      Если лучше вылететь, то отправляйтесь в ФНЛ, там вообще будете себя шикарно чувствовать.

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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 17 октября 2016, 12:15

      Как минимум отменить дисквалификацию Кудряшеву, Безбородову засунуть эту красную карточку в зад.

      Хотя о чем я пишу это же не Англия, будет так же как с Азмуном накажут еще на два матча, а провокатора того момента даже и не вспомнят.

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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > FanatSerj 17 октября 2016, 16:44

      Это какого провокатора?

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 октября 2016, 12:08

      Спартаку надо засчитать техническое поражение, за беспрецедентное в истории нашего футбола нытьё и истерию, а также давление, оказанное на судейский корпус. Ещё бы неплохо запретить им составлять петиции в какие бы то ни было инстанции. Пользы никакой, а вреда много.

      11
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Рулон Обоевъ 17 октября 2016, 12:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит лучшая команда нашего чемпионата.
      Из этого и нужно исходить.

      -7
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Zeff 17 октября 2016, 13:55

      кто тебе такое сказал? газовый политпроект-лифтёр по определению лучшим не будет

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Каратель 17 октября 2016, 15:00

      Твой Спартак это мусор, под ногами нашего Зенита.
      Сиди в своём свином корыте и похрюкивай.

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      Рейтинг: +1820

      gor77 17 октября 2016, 11:59

      После вот этого: "Инспектор ФИФА: фол Кудряшова не тянул на удаление, это жёлтая карточка 16 октября 2016, воскресенье. 13:32. Футбол Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал удаление защитника «Ростова» Фёдора Кудряшова в матче со «Спартаком» (0:1) в 10-м туре РФПЛ." Если учесть, что сказанное было 16 октября, после матча, то эти, сука, чиновники из КДК РФС опять что-то должны придумать. ((((((((((((

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > gor77 17 октября 2016, 12:52

      Абсолютно верно.

      -1
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