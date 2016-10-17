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    Кобелев: «К некоторым командам арбитры более лояльны»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о критике, которая в последнее время поступает в адрес футбольных арбитров.

    «Проще всего убрать Валентина Иванова и ждать, когда волны спадут. Но дело не в руководителе, а в отношении команд к судьям и судей к командам. Мы не знаем, как их назначают, наказывают, мы вообще ничего при них не знаем. Но видим: к некоторым командам арбитры более лояльны, против этих команд они не ошибаются», — сказал Кобелев.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2016 09:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 18 октября 2016, 10:55

      У кого деньги к тем и лояльней. Не разу не видел что бы судейство лояльно относилось к команде у которых пять копеек в кармане.

      0
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 17 октября 2016, 10:44

      "против этих команд они не ошибаются" - в этой фразе весь смысл судейства РПЛ )))

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 октября 2016, 10:13

      К каким командам лояльны мы знаем, они сейчас на призовых местах.

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