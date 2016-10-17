Кобелев: «К некоторым командам арбитры более лояльны»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о критике, которая в последнее время поступает в адрес футбольных арбитров.

«Проще всего убрать Валентина Иванова и ждать, когда волны спадут. Но дело не в руководителе, а в отношении команд к судьям и судей к командам. Мы не знаем, как их назначают, наказывают, мы вообще ничего при них не знаем. Но видим: к некоторым командам арбитры более лояльны, против этих команд они не ошибаются», — сказал Кобелев.