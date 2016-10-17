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    Матюиди: «Зидан готов возглавить в будущем сборную Франции»

    Хавбек «ПСЖ» Блейз Матюиди верит в то, что со временем тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сможет попробовать свои силы у руля национальной команды Франции.

    «Зидан готов возглавить в будущем сборную Франции. Он отлично справляется со своими обязанностями. Впрочем, мы не знаем, как будут развиваться события. В данный момент наставником национальной команды является Дешам, и он прекрасно справляется со своей работой», — сказал он.

    Напомним, что вместе с Зиданом «Реал» в прошлом году выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Marca

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    17.10.2016 07:48
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