Думбия может вновь вернуться в ЦСКА

Футбольный агент Жан-Бернар Бейтризон, представляющий интересы нападающего Сейду Думбия, не исключил, что ивуариец может вернуться в ЦСКА.

«Если армейцы захотят увидеть Думбия в команде еще раз, они могут со мной связаться, и мы обязательно рассмотрим этот вариант. Как только нам поступит подобное предложение, мы обсудим это с Сейду и примем решение.

Может ли Думбия вернуться в ЦСКА? Это жизнь, посмотрим. Все может быть. Я читал, что и «Барселона» интересуется Думбия. С уверенностью могу сказать, что моему клиенту очень нравилось играть в Москве. В России он забил много голов, добился серьезных успехов, став лучшим игроком РФПЛ. Думбия любил жить среди русских людей, общаться с партнерами по команде. У него никогда не возникало никаких проблем в ЦСКА», – сказал агент.

Напомним, что этим летом Думбия перешел на правах аренды из «Ромы» в «Базель», в составе которого провел девять матчей, забив семь голов.