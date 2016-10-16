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    Рейнгольд: «Спартак» будет бороться за первое место в чемпионате России»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что красно-белым по силам побороться за первое место в чемпионате России.

    – Вы по-прежнему считаете, что «Спартак» будет бороться за первое место?

    – Да, именно так. Но я так считаю не потому, что настолько уверен в «Спартаке». Наш чемпионат очень слабый. Вот мы сейчас говорим про ошибки «Спартака», а у «Зенита» ошибок меньше? Когда в последний раз вы видели игру Юрия Лодыгину? Может, меньше ошибается ЦСКА? Как вам игра Василия Березуцкого в матче с Коста-Рикой? Если не выиграть чемпионат, то все шансы бороться за первое место у «Спартака» есть. Как бы мы не критиковали команду, а она все еще находится на первом месте. Как это не уважать?

    Источник: «Советский спорт»

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    16.10.2016 20:08
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 17 октября 2016, 11:15

      Уже давно ждем чемпионского сезона!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 октября 2016, 23:49

      Ахаха) Клоуны блеать... про судей стали писать... Сколько раз уже Спартак в этом сезоне судьи топили и стоило лишь в одном матче, чтобы судья давал более-менее адекватные решения (первая красная была 50-50, но фол был очень жёсткий, поэтому основания были), как ростовчанки и прочие клоуны начали ныть, что судьи тащат Спартак. В каком месте, блеать??? Напомню Спартак не пробил ни единого пенальти ещё в сезоне! Более того, последний раз удаление соперника Спартака было около года назад!!! 1 ноября в матче с Уралом, в этом промежутке удалялись исключительно игроки Спартака с некоторыи вопросами. Так в каком месте судьи сука тащат Спартак??? Пиздеть все горазды, а по факту где хоть сколь значимые доводы, кроме неграмотного школьного пиздежа?

      2
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > ivanthebest 17 октября 2016, 06:31

      Спартаку место только в фнл

      -1
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > ivanthebest 17 октября 2016, 06:33

      Ванюша, ты маразматик по ходу!!!!!!

      -3
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 16 октября 2016, 23:09

      Спартак конечно будет бороться если будет работать с судьями

      0
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      Рейтинг: +9

      lakz75 16 октября 2016, 23:08

      На первом месте благодаря судьям

      0
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 16 октября 2016, 22:55

      Спартак чемпион ошибок. Согласен. Его место за Оренбургом.

      1
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      Рейтинг: +1368

      Taps 16 октября 2016, 22:20

      Рейнгольд: "Спартак» будет бороться за первое место c конца
      турнирной таблицы"

      -3
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 16 октября 2016, 21:47

      Пока у Спартака все в собственных руках. Другое дело - хватит ли терпения и удачи? Спартак уже радовал неожиданными провалами. Посмотрим. Судя по таблице все возможно.

      0
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      Рейтинг: +59

      jonikSPMSK 16 октября 2016, 21:31

      По началу сезона чет промелькнула мысля, ну все чемпионами точно есть шанс стать, после проигрыша Уфе немного пришел в реальность, а вчера игра с Ростовчанами показала что мы максимум на что можем рассчитывать так это второе место, считаю что кони в нынешнем сезоне вообще не достойны даже в тройку попасть, единственный кто мешает это бомжатник, они черти сильны и это факт.

      4
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 16 октября 2016, 21:30

      Побороться-то за золото Спартак сможет и поборется. Но недолго. Уже наметился игровой спад. Хотя сейчас Спартак по игре очень даже симпатичен и неплохо организован (а это говорит о наличии тренера и хорошей обстановке в команде), и если не будут обращать внимание на истерики так называемых экспертов, бороться с судейским заговором и менять тренера, я бы спрогнозировал этой команде, если не первое, то второе место в следующем сезоне. Как собственно и сказал Луческу.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 октября 2016, 21:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак и в тройку не войдёт!

      -8
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